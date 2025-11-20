[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca a sostegno di Decaro, ma nessun endorsement per i candidati al Consiglio

Ci sono percorsi politici che non nascono dal caso, ma da una lunga storia di impegno, di coerenza e di risultati concreti.

Antonio Decaro rappresenta tutto questo. È stato un sindaco capace di trasformare Bari in una città viva, moderna, accogliente; un presidente dell’ANCI che ha dato voce e forza a tutti i Comuni d’Italia; un presidente della Commissione ENVI in Parlamento Europeo che pone al centro del mandato una delle sfide ambientali più importanti al mondo; un amministratore che sa unire competenza e umanità, pragmatismo e visione.

La Puglia ha bisogno di una guida così. Di una persona che conosca davvero i problemi dei territori, che sappia ascoltare e dare risposte. Di qualcuno che non viva la politica come esercizio di potere, ma come servizio autentico alla comunità.

E io non ho dubbi: quella persona è Antonio Decaro.

Il 25 maggio 2024, quando venne a Manfredonia a sostenermi nella mia candidatura a Sindaco, ho avuto la conferma di ciò che già sapevo. Non dimenticherò mai quella giornata: Antonio non venne solo a portare un simbolo o una bandiera, ma a condividere emozioni, a parlare di rinascita, di comunità che si rialzano, di amministratori che devono camminare accanto alla propria gente.

“Fare il Sindaco – mi disse quella sera – mettendosi al servizio della propria comunità, è una delle esperienze più difficili e belle che un cittadino può fare. Serve passione, impegno, onestà, responsabilità, capacità di ascolto, di mettere in relazione, ma tanta, tanta umiltà. Vedrai che la gente ti vorrà bene”.

Le sue parole non erano discorsi “di circostanza”, ma la voce di chi conosce bene il peso della responsabilità e la bellezza dell’impegno quotidiano per i cittadini. E in tanti, quel giorno, si sono sentiti parte di un progetto più grande.

Oggi tocca a noi fare la nostra parte.

Sostenere Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia non è solo una scelta politica: è un atto di fiducia, di speranza e di amore verso la nostra terra.

Perché vogliamo una Puglia che continui a crescere, che sappia valorizzare i suoi giovani, che difenda i più fragili, che investa sulla cultura, sul lavoro e sulla bellezza dei nostri territori.

Sono certo che insieme scriveremo una nuova pagina, all’altezza della storia della nostra Puglia che non smette di sognare e credere in sé stessa.

Domenico La Marca