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Manfredonia, ultimo appuntamento con la Festa de l’Unità

Siamo arrivati all’ultima giornata della Festa de l’Unità. Dopo due giorni di incontri, discussioni e partecipazione, questa sera ci ritroveremo ancora una volta per vivere insieme il volto più popolare della nostra Festa: quello fatto di comunità, socialità e condivisione.

Dalle ore 20:00, in Piazzale Ferri, spazio agli spettacoli curati dalla UISP – Comitato Territoriale Foggia-Manfredonia. Alle 21:30, invece, chiuderemo queste tre giornate con i Circomax.

Perché una Festa de l’Unità non è soltanto il luogo in cui discutere del presente e costruire un’alternativa. È anche uno spazio aperto nel quale una comunità si incontra, si riconosce e torna a sentirsi parte di qualcosa.

Vi aspettiamo per trascorrere insieme l’ultima serata. Sempre dalla stessa parte: quella delle persone, dei diritti e della comunità.