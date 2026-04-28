La logistica in Capitanata, un valore aggiunto. Salvini nel Terminal Incoronata
La logistica in Capitanata, un valore aggiunto
Salatto Presidente Confindustria: «La visita del Ministro Salvini nel Terminal di
Incoronata segnale di attenzione». De Girolamo: «FHP investe in questa provincia per
sviluppare traffici e nuovi interessi d’impresa».
«È motivo di orgoglio poter annoverare tra i propri associati imprese del valore di
FHP, rappresentata ai massimi livelli dal Vicepresidente Armando De Girolamo»,
sottolinea il Presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto, a margine delle
dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in visita nell’area del
Terminal di Incoronata del gruppo FHP lo scorso lunedì 27.
Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ha sottolineato il valore della logistica in
Capitanata: «Dei 12 miliardi di cantieri aperti in Puglia e finanziati dal governo – ha
commentato- Foggia ne possiede di più per un valore complessivo di 3,5 miliardi.
Questa provincia è la porta verso il Nord e l’Adriatico, contiamo di chiudere entro
l’anno l’intermodalità ferroviaria dal Brennero a Palermo che ci consentirebbe di
guadagnare tempo e competitività, a fronte delle tre ore che oggi l’autotrasporto
perde per attraversare lo Stretto di Messina/Reggio Calabria».
Accolto dal Vicepresidente di FHP Intermodal, Armando De Girolamo, il Ministro
Salvini si è recato nel cantiere della nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata
di Foggia Incoronata, al centro di un ampliamento del valore di 40 milioni di euro,
fondi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020 e con l’Accordo
Governo-Regione del 2024.
«Per noi è una giornata da ricordare – ha detto l’imprenditore trasportisticoconosciamo il pragmatismo del Ministro, siamo felici che i nostri sforzi vengano
legittimamente incoraggiati dalle istituzioni. Se oggi siamo un gruppo credibile – ha
aggiunto il fondatore della Lotras – lo dobbiamo al lavoro incessante svolto in questi
anni che ci ha permesso di entrare in una realtà d’impresa importante e prestigiosa
qual è il gruppo FHP».
Quello di Foggia «è il sito dove stiamo investendo maggiormente», ha ricordato nel
corso dell’incontro l’Amministratore Delegato di FHP, Paolo Cornetto del gruppo
finanziario F2i tra i principali gestori indipendenti di fondi infrastrutturali in Europa
con 8 miliardi di asset.
«Un progetto industriale ambizioso e credibile – ha aggiunto Cornetto – siamo il
primo network che opera su porti e infrastrutture ferroviarie in Italia, seconda
impresa nel paese dopo Mercitalia, del gruppo Fs, che ha acquisito di recente il 30%
in F2i».
«Quanto realizzato dalla Lotras e dal gruppo FHP in questi anni è la conferma che le
imprese di qualità, facendo leva sull’humus imprenditoriale della Capitanata,
possono affermarsi e crescere nel loro valore; l’auspicio è che la piattaforma
logistica, una volta ultimata, sia in grado di potenziare e integrare i flussi commerciali
e i traffici lungo le principali direttrici del Paese», conclude il presidente Salatto.