La logistica in Capitanata, un valore aggiunto. Salvini nel Terminal Incoronata

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La logistica in Capitanata, un valore aggiunto

Salatto Presidente Confindustria: «La visita del Ministro Salvini nel Terminal di

Incoronata segnale di attenzione». De Girolamo: «FHP investe in questa provincia per

sviluppare traffici e nuovi interessi d’impresa».

«È motivo di orgoglio poter annoverare tra i propri associati imprese del valore di

FHP, rappresentata ai massimi livelli dal Vicepresidente Armando De Girolamo»,

sottolinea il Presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto, a margine delle

dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in visita nell’area del

Terminal di Incoronata del gruppo FHP lo scorso lunedì 27.

Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ha sottolineato il valore della logistica in

Capitanata: «Dei 12 miliardi di cantieri aperti in Puglia e finanziati dal governo – ha

commentato- Foggia ne possiede di più per un valore complessivo di 3,5 miliardi.

Questa provincia è la porta verso il Nord e l’Adriatico, contiamo di chiudere entro

l’anno l’intermodalità ferroviaria dal Brennero a Palermo che ci consentirebbe di

guadagnare tempo e competitività, a fronte delle tre ore che oggi l’autotrasporto

perde per attraversare lo Stretto di Messina/Reggio Calabria».

Accolto dal Vicepresidente di FHP Intermodal, Armando De Girolamo, il Ministro

Salvini si è recato nel cantiere della nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata

di Foggia Incoronata, al centro di un ampliamento del valore di 40 milioni di euro,

fondi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020 e con l’Accordo

Governo-Regione del 2024.



«Per noi è una giornata da ricordare – ha detto l’imprenditore trasportisticoconosciamo il pragmatismo del Ministro, siamo felici che i nostri sforzi vengano

legittimamente incoraggiati dalle istituzioni. Se oggi siamo un gruppo credibile – ha

aggiunto il fondatore della Lotras – lo dobbiamo al lavoro incessante svolto in questi

anni che ci ha permesso di entrare in una realtà d’impresa importante e prestigiosa

qual è il gruppo FHP».



Quello di Foggia «è il sito dove stiamo investendo maggiormente», ha ricordato nel

corso dell’incontro l’Amministratore Delegato di FHP, Paolo Cornetto del gruppo

finanziario F2i tra i principali gestori indipendenti di fondi infrastrutturali in Europa

con 8 miliardi di asset.



«Un progetto industriale ambizioso e credibile – ha aggiunto Cornetto – siamo il

primo network che opera su porti e infrastrutture ferroviarie in Italia, seconda

impresa nel paese dopo Mercitalia, del gruppo Fs, che ha acquisito di recente il 30%

in F2i».

«Quanto realizzato dalla Lotras e dal gruppo FHP in questi anni è la conferma che le

imprese di qualità, facendo leva sull’humus imprenditoriale della Capitanata,

possono affermarsi e crescere nel loro valore; l’auspicio è che la piattaforma

logistica, una volta ultimata, sia in grado di potenziare e integrare i flussi commerciali

e i traffici lungo le principali direttrici del Paese», conclude il presidente Salatto.