La IV° Edizione di “CarneVele in Love – Veleggiata in Love”

Nonostante le previsioni meteo incerte per domani, comunichiamo che la manifestazione si farà!
❤️⛵️La IV° Edizione di “CarneVele in Love – Veleggiata in Love” non è solo un evento sportivo, ma un simbolo di resilienza e amore per il nostro territorio.
Le nuvole non possono spegnere l’energia di Manfredonia e del Gargano Sailing Club.

🌈Porteremo in mare i nostri colori e l’entusiasmo della Scuola Vela.

​💪🌊 Siamo certi che la nostra carica farà spuntare il sole tra le onde!
​Invitiamo tutti i cittadini e le famiglie al Centro Nautico Sportivo per condividere questo momento di festa. Le vele sono pronte, i cuori ancora di più.

​📍 Appuntamento: Domani, Sabato 14 Febbraio
🕘 Ore: 9.30
📍 Location: Centro Nautico Sportivo Manfredonia

​Si ringrazia il supporto del Comune di Manfredonia, della Regione Puglia e di tutti i nostri partner.

