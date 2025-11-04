La Guardia di Finanza di Manfredonia ferma un giovane per possesso di hashish a San Giovanni Rotondo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GUARDIA DI FINANZA MANFREDONIA: CONTROLLI ANTIDROGA NEL CUORE DEL GARGANO.

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, i militari della Guardia di Finanza di Manfredonia hanno tratto in arresto un giovane, minorenne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, durante un servizio di pattugliamento appiedato condotto con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, l’attenzione dei finanzieri è stata richiamata dal comportamento del cane, che ha segnalato con insistenza la possibile presenza di sostanze stupefacenti su un soggetto in transito nei pressi del centro cittadino di San Giovanni Rotondo.

Alla vista dei militari, il giovane avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente, lanciando un involucro prontamente recuperato dagli operanti e che, a seguito di verifica, è risultato contenere hashish. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire ulteriori quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, in parte suddivisa in dosi, circostanza potenzialmente indicativa di un’attività di spaccio.

Sulla base degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato per presunta violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990 e la sostanza stupefacente sequestrata. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, lo stesso è stato sottoposto alla misura della permanenza presso la propria abitazione familiare, in attesa dell’udienza di convalida.

Si evidenzia che, per la persona arrestata, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, come previsto dall’ordinamento giuridico italiano.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo operativo messo in campo dalla Guardia di Finanza, volto a prevenire e contrastare i fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle fasce giovanili.

L’operazione conferma, ancora una volta, la costante attenzione del Corpo nel contrasto alle forme di illegalità che potrebbero compromettere la sicurezza dei cittadini e la salute pubblica, ribadendo l’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle a tutela della collettività.