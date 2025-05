[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Guardia di Finanza di Manfredonia aiuta un turista in difficoltà a Vieste

Un turista tedesco che era in difficoltà mentre praticava windsurf è stato messo in salvo da un equipaggio della sezione operativa navale di Manfredonia della Guardia di Finanza, durante un servizio di pattugliamento costiero nelle acque antistanti Torre di Porticello, nei pressi di Vieste.

L’uomo, avvistato grazie ai sistemi radar di bordo del reparto aeronavale, era in evidente affanno e non riusciva a risalire sulla tavola e a riprendere la navigazione.

Per questo le fiamme gialle sono intervenute e lo hanno raggiunto quando era ormai allo stremo delle forze per lo sforzo fisico sostenuto, quindi portato a bordo e assistito. Nonostante la fatica e la paura, le sue condizioni di salute sono buone.

Dopo l’intervento, il turista è stato condotto nel porto di Vieste dove lo attendeva la famiglia. In questo periodo, con l’arrivo della bella stagione e le condizioni meteo-marine particolarmente favorevoli, si registra un significativo incremento della presenza di diportisti, turisti e appassionati di sport acquatici lungo le coste pugliesi e per questo la Guardia di finanza ha potenziato le attività di vigilanza, nell’ambito delle proprie funzioni di ordine e sicurezza pubblica in mare.