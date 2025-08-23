La Guardia Costiera di Vieste soccorre turisti rimasti intrappolati nella grotta di Vignanotica a causa del mal tempo
Nella mattinata odierna a causa delle condizioni meteorologiche, la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste riceveva una segnalazione, tramite il numero unico per le emergenze 112, relativa ad una situazione di pericolo creatasi per la caduta di detriti dalla falesia in località Vignanotica nel Comune di Mattinata.
Alcuni bagnanti, nonostante il divieto per pericolo di caduta massi, si erano rifugiati in una grotta presente sulla spiaggia in seguito alla pioggia e non riuscivano più a rientrare in sicurezza.
Sotto il coordinamento del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Bari, la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste disponeva l’invio in zona del battello veloce G.C.A074 al
fine di procedere all’evacuazione dei malcapitati.
L’intervento immediato consentiva di recuperare, in sicurezza, i malcapitati che successivamente venivano trasbordati in un’area sicura.
Gli stessi, nonostante il grosso spavento, non necessitavano di assistenza medica.
La Guardia Costiera raccomanda prudenza ed invita gli utenti a consultare il meteo e le Ordinanze locali riportanti divieti o prescrizioni per una sicura balneazione.-