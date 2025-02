La giornata nazionale del gatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

17 FEBBRAIO GIORNATA DEL GATTO.

Il gatto è stato considerato un animale sacro in diverse culture e paesi nel corso della storia. Nell’antico Egitto, ad esempio, i gatti erano venerati e associati alla dea Bastet, simbolo di vita e fertilità. Uccidere un gatto, anche accidentalmente, era punito con la morte, e alla loro scomparsa si osservava un periodo di lutto.

Nella tradizione islamica, i gatti sono rispettati e amati, in parte grazie a leggende legate al profeta Maometto. Si narra che la sua gatta, Muezza, lo salvò dal morso di un serpente, rafforzando così il rispetto per questi animali nei paesi di cultura islamica.

In Giappone, il gatto è considerato un portafortuna, come dimostra la popolare figura del Maneki Neko, una statuetta raffigurante un gatto con la zampa alzata in segno di saluto, ritenuta capace di allontanare le energie negative.

