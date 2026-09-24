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La Gargano Sailing Team visita la New Zealand Endeavour

I GIOVANI VELISTI DELLA “GARGANO SAILING TEAM” SULLA NEW ZEALAND ENDEAVOUR

Nel pomeriggio del 22 settembre, la New Zealand Endeavour ha ricevuto a bordo un gruppo di giovanissimi velisti della Gargano Sailing Team, accompagnati dagli istruttori Manfredi e Angela Di Sabato. Un incontro semplice, autentico, ma capace di raccontare molto più di una visita: il dialogo tra una leggenda della vela oceanica e il futuro della vela italiana.

Ad accoglierli sono stati due membri dell’organizzazione, il comandante Mauro Magarotto e Antonio Tasso, felici di vedere ragazzi che vivono il mare con passione e disciplina. La storia della Leggenda della Vela — dalle imprese nella Whitbread Round the World Race alle traversate che hanno segnato la memoria sportiva internazionale — ha catturato la loro attenzione, generando curiosità, domande e un confronto tecnico sorprendentemente maturo.

Osservare questi giovani velisti muoversi sul ponte, ascoltare con attenzione, collegare ogni dettaglio alle loro esperienze di allenamento, ha reso evidente quanto la Gargano Sailing Team stia crescendo una generazione preparata, consapevole e profondamente innamorata del proprio sport. La New Zealand Endeavour, con la sua storia fatta di oceani, vento e sfide, ha offerto loro un momento formativo raro: non solo una visita, ma un contatto diretto con ciò che la vela può diventare quando si uniscono competenza, coraggio e visione.

L’incontro si è concluso con un augurio semplice e sincero: buon vento e buona direzione, ragazzi. Perché il mare premia chi sa ascoltarlo, e loro hanno dimostrato di avere già la sensibilità giusta per farlo.