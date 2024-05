La frase del Papa: “C’è già troppa frociaggine” che chiude i seminari agli omosessuali

In un incontro a porte chiuse, Papa Francesco si sarebbe rivolto ai vescovi, durante l’assemblea della Cei, invitandoli a non accettare più nei seminari i giovani omosessuali, in quanto “c’è già troppa frociaggine“.

La frase è stata riportata da più fonti, quelle presenti all’incontro avvenuto rigorosamente a porte chiuse. Una frase a mo’ di battuta che, però, ha fatto parecchio rumore.

Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, il Pontefice non era consapevole della finalità offensiva del termine.