La forza di una donna, spoiler 30 marzo 2026: Sirin viene aggredita e derubata, darà la colpa a Bahar

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 30 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Sirin da settimane sta fingendo di andare d’accordo con la sorella. Vuole far credere ai familiari di essersi resa conto degli errori che ha commesso in passato ma le cose non stanno davvero così.

Spoiler La forza di una donna 30 marzo 2026: Arif prende le distanze da Sirin, lei viene picchiata e incolpa la sorella

In realtà la riccia continua ad essere spietata e ha in mente un nuovo diabolico piano. Cosa farà? Per cercare di attirare a sé Arif sarà pronta a compiere un’altra delle sue follie.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Sirin offrirà molti soldi a tre barboni. Il motivo? Loro in cambio dovranno picchiarla. Le cose però non andranno come aveva pianificato, infatti Arif cambierà strada quando la vedrà e lei resterà da sola con gli uomini che la aggrediranno.