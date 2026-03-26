La forza di una donna, spoiler 26 marzo 2026: Saadettin non rivela dove si trova il pacco, l’uomo vuole…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 26 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che in preda allo sconforto per non essere ancora riuscite a liberarsi di Cem, Bersan, Ceyda e Bahar hanno assecondato la sua nuova richiesta ma hanno commesso un errore.

Spoiler La forza di una donna 26 marzo 2026: il padre di Cem si trasferisce a casa di Ceyda?

L’uomo aveva ordinato loro di portargli un pacco, le donne però hanno capito male e hanno portato via di nascosto suo padre, il signor Saadettin, dalla casa di riposo. Quali saranno le conseguenze?

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che il padre di Cem, per paura che il figlio lo riporti nella casa di riposo, si rifiuterà di rivelare dove ha nascosto il pacco. Saadettin chiederà di poterci pensare un po’ e nel frattempo vorrebbe trasferirsi a casa di Ceyda.