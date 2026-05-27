Apre Crazy Shop a Manfredonia: il nuovo punto di riferimento dell’abbigliamento donna

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia si tinge di audacia e femminilità. Ha finalmente aperto le sue porte Crazy Shop, il nuovo punto di riferimento per l’abbigliamento donna che promette di rivoluzionare il guardaroba delle fashion addicted locali. Situato in Via Scaloria, 15, lo store non si propone semplicemente come un negozio di vestiti, ma come un vero e proprio manifesto di carattere.

“Non è solo moda… è atteggiamento 💣”

Distinguersi con carattere

Crazy Shop si rivolge a una donna forte, che non ha paura di passare inosservata e che cerca outfit capaci di parlare di lei: audaci, femminili e assolutamente irresistibili. La filosofia del brand è chiara: vestirsi per farsi notare e lasciare il segno.

Da Crazy Shop troverai nuovi arrivi ogni settimana, per creare look sempre al top e stare sempre un passo avanti alle tendenze, Stile senza compromessi con capi selezionati per chi vuole distinguersi con originalità. Ed infine shopping Live, una forte presenza social con dirette interattive per scoprire in tempo reale novità, consigli di stile e occasioni flash da cogliere al volo.

Se sei pronta a rivoluzionare il tuo stile, il team di Crazy Shop ti aspetta a Manfredonia (FG) in Via Scaloria, 15.

Crazy Shop: la moda che non chiede permesso… conquista.