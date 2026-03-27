La forza di una donna, spoiler 27 marzo 2026: Sirin prova a sedurre Arif, Bahar racconta a Fazilet…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 27 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Ceyda, Bersan e Bahar hanno commesso un errore che ha infastidito non poco Cem. Invece di consegnarli il pacco che lui aveva richiesto hanno fatto uscire di nascosto suo padre dalla casa di riposo e lo hanno portato da lui.

Spoiler La forza di una donna 27 marzo 2026: Emre cerca il suo vero figlio, Bahar racconta la sua vita a Fazilet

Saadettin non vuole tornare nella casa di riposo ma è certo che queste siano le intenzioni del figlio, sta cercando quindi di guadagnare un po’ e nel frattempo ha chiesto di poter vivere a casa di Ceyda.

Nel frattempo Sirin proverà ancora a sedurre Arif, Emre invece continuerà a cercare il suo vero figlio dopo aver scoperto che dopo la nascita c’è stato uno scambio in ospedale. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Bahar inizierà a raccontare alla signora Fazilet tutta la sua vita per la stesura del nuovo romanzo.