La forza di una donna, spoiler 20 marzo 2026: la proposta di Fazilet commuove Bahar, Sirin vuole scoprire…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 20 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Raif ha colto in flagranza Ceyda mentre rubava i gioielli di Fazilet a casa loro. Il ragazzo dopo aver ascoltato le sue giustificazioni in modo inaspettato ha deciso di aiutarla.

Spoiler La forza di una donna 20 marzo 2026: Sirin rivela i suoi dubbi ad Arif

Sin dall’inizio la signora Fazilet è rimasta colpita dalla storia della protagonista. A Bahar proporrà di collaborare alla realizzazione del suo nuovo libro, totalmente incentrato sulla sua vita. Lei non riuscirà a nascondere la sua commozione, felice della proposta accetterà subito.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Sirin rivelerà i suoi dubbi ad Arif in merito all’amicizia nata tra Bahar, Bersan e Ceyda. La riccia proverà a coinvolgerlo per cercare di scoprire cosa sta succedendo.