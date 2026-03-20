La forza di una donna, spoiler 21 marzo 2026: Enver spaventa Nisan, Raif fa un regalo a Ceyda e la bacia

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5. In molti si chiedono cosa accadrà domani, sabato 21 marzo 2026 alle 15.30 nell’ultimo appuntamento della settimana, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Enver non ha ancora superato la morte di Hatice, l’uomo infatti continua a vederla e a parlare con lei continuamente. Quando Nisan lo sorprenderà a parlare da solo si spaventerà molto e deciderà di parlarne con la madre.

Spoiler La forza di una donna 21 marzo 2026: Enver rassicura Bahar, lei accusa Ceyda

Preoccupata per Enver la protagonista lo metterà alle strette e lui non potrà fare a meno di ammettere questo suo momento di debolezza. L’uomo proverà a rassicurare Bahar ma lei apparirà davvero in ansia per la sua salute mentale.

Nel frattempo Ceyda andrà a cena fuori con Raif, lui le regalerà degli orecchini della madre molto preziosi e in modo inaspettato le darà un bacio. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che non appena l’amica tornerà a casa Bahar vedendo gli orecchini le chiederà spiegazioni, poi la accuserà di averli rubati alla signora Fazilet.