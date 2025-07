La forza di una donna, spoiler 10 luglio 2025: Nisan vuole aiutare Bahar, Enver sconvolto affronta Sirin

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 14 luglio 2025, nel primo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che partecipando ad un concorso organizzato dalla scuola Nisan riuscirà ad aggiudicarsi il primo premio. La bambina vincerà dei libri e un computer ma nonostante lo desiderasse da tempo deciderà di non tenerlo per aiutare economicamente la madre in difficoltà.

Spoiler La forza di una donna 14 luglio 2025: Enver affronta Sirin dopo aver letto il suo diario

Nella puntata di oggi la figlia di Bahar si rivolgerà ad Arif, gli chiederà infatti di aiutarla a vendere il computer per dare il denaro alla madre.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Enver resterà scioccato dalle parole che leggerà nel diario di Sirin, infatti deciderà di affrontarla dopo quello che scoprirà. Intanto la ragazza andrà a vedere una casa che le ha trovato Arif.