La forza di una donna, spoiler 9 luglio 2025: Jale parla a Bahar della sua malattia, soffre di…

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 9 luglio 2025, nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler non annunciato buone notizie per Bahar, la donna infatti incontrerà Jale in ospedale e scoprirà che le analisi hanno rilevato un problema di salute. Di che si tratta? Soffre di anemia aplastica, la dottoressa le dirà che forse avrà bisogno di un trapianto di midollo osseo.

Spoiler La forza di una donna 9 luglio 2025: Barsan nasconde qualcosa a casa di Bahar

In un momento di grande sconforto e fragilità Bahar sentirà il bisogno di sfogarsi con qualcuno, penserà di rivelare ciò che ha scoperto a Yeliz ma l’amica non appena si vedranno in preda alla disperazione le racconterà che il marito l’ha tradita.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Bersan si presenterà a casa di Bahar. Il motivo? Farà finta di essere amichevole ma il suo obiettivo è quello di nascondere qualcosa in casa. Intanto Sirin farà credere ai suoi genitori che lei e Levent sono fidanzati, lo farà per convincere la madre di aver dimentica Sarp.