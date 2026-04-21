Manfredonia, “Incompleta o poco esaustiva cartellonistica”. La nota del Centro Cultura del Mare
Manfredonia, “Incompleta o poco esaustiva cartellonistica”. La nota del Centro Cultura del Mare
Egregio Sig. Sindaco,
la presente richiesta viene proposta dal Centro Cultura del Mare , pienamente condivisa dal Touring
Club Italiano-Club di Territorio di Foggia, dall’Archeoclub d’Italia Sede Siponto-Monte
Sant’Angelo, da DauniaTur, dal Nuovo Centro di Documentazione Storica di Manfredonia e
dall’AICS Ambiente Comitato Provinciale di Foggia, per richiamare la Sua attenzione sulla
incompleta o poco esaustiva descrizione della cartellonistica già realizzata dalle precedenti
amministrazioni, attualmente presente solo davanti all’ingresso di alcuni palazzi storici e chiese di
Manfredonia.
Ulteriori suggerimenti, notizie storiche, indicazioni di toponomastica riguardanti le chiese e le
famiglie che hanno lasciato tracce importanti sono stati trattati da vari autori e studiosi di storia
locale, spesso ignorati o non tenuti nella debita considerazione. Dalle loro opere (e da altre) si
possono estrapolare altre notizie utili per arricchire e completare con brevi descrizioni la storia dei
palazzi o delle chiese. Si fa riferimento a L’Eco del Tempo del prof. Tommaso Prencipe;
Manfredonia Storia Arte e Natura (Voll. I, II) del dr. Nicola Grasso; Manfredonia. Notabili e
Palazzi tra Vita e Arte; Manfredonia.8 Chiese e l’Episcopio tra Gotico e Barocco dell’ing. Antonio
Ferrara; Manfredonia da ri… scoprire dell’Arch. Lello Beverelli; Manfredonia tra 700 e 800. La
Città di Nicola De Feudis; Storia della Città di Manfredonia di Gennaro Valente; Manfredonia.
Forma e struttura del Centro Storico, del dott. Leonardo Rignanese.
Si ritiene che tutto ciò possa servire anche a richiamare l’attenzione e la curiosità dei nostri
concittadini, grandi e piccoli, sul nostro passato storico e si crede possa essere anche un valido
ausilio alle guide turistiche che potranno presentare ai visitatori maggiori dettagli sulla nostra storia.
Nutriamo la speranza che quanto segnalato possa essere preso nella dovuta considerazione
trattandosi di destinare a tale progetto poche risorse economiche. Del resto l’idea rientra pienamente
tra le finalità dell’attuale Amministrazione. Idea di recente espressa anche dall’assessora alla
Cultura Valente Maria Teresa “La conoscenza e la valorizzazione dei nostri beni sono la chiave per
un rinnovato senso di appartenenza”.
Cordiali saluti
Manfredonia, 21.04.2026 Presidente Centro Cultura del Mare A.P.S. ETS
Giovanni Sim