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Manfredonia, “Incompleta o poco esaustiva cartellonistica”. La nota del Centro Cultura del Mare

Egregio Sig. Sindaco,

la presente richiesta viene proposta dal Centro Cultura del Mare , pienamente condivisa dal Touring

Club Italiano-Club di Territorio di Foggia, dall’Archeoclub d’Italia Sede Siponto-Monte

Sant’Angelo, da DauniaTur, dal Nuovo Centro di Documentazione Storica di Manfredonia e

dall’AICS Ambiente Comitato Provinciale di Foggia, per richiamare la Sua attenzione sulla

incompleta o poco esaustiva descrizione della cartellonistica già realizzata dalle precedenti

amministrazioni, attualmente presente solo davanti all’ingresso di alcuni palazzi storici e chiese di

Manfredonia.



Ulteriori suggerimenti, notizie storiche, indicazioni di toponomastica riguardanti le chiese e le

famiglie che hanno lasciato tracce importanti sono stati trattati da vari autori e studiosi di storia

locale, spesso ignorati o non tenuti nella debita considerazione. Dalle loro opere (e da altre) si

possono estrapolare altre notizie utili per arricchire e completare con brevi descrizioni la storia dei

palazzi o delle chiese. Si fa riferimento a L’Eco del Tempo del prof. Tommaso Prencipe;

Manfredonia Storia Arte e Natura (Voll. I, II) del dr. Nicola Grasso; Manfredonia. Notabili e

Palazzi tra Vita e Arte; Manfredonia.8 Chiese e l’Episcopio tra Gotico e Barocco dell’ing. Antonio

Ferrara; Manfredonia da ri… scoprire dell’Arch. Lello Beverelli; Manfredonia tra 700 e 800. La

Città di Nicola De Feudis; Storia della Città di Manfredonia di Gennaro Valente; Manfredonia.

Forma e struttura del Centro Storico, del dott. Leonardo Rignanese.



Si ritiene che tutto ciò possa servire anche a richiamare l’attenzione e la curiosità dei nostri

concittadini, grandi e piccoli, sul nostro passato storico e si crede possa essere anche un valido

ausilio alle guide turistiche che potranno presentare ai visitatori maggiori dettagli sulla nostra storia.

Nutriamo la speranza che quanto segnalato possa essere preso nella dovuta considerazione

trattandosi di destinare a tale progetto poche risorse economiche. Del resto l’idea rientra pienamente

tra le finalità dell’attuale Amministrazione. Idea di recente espressa anche dall’assessora alla

Cultura Valente Maria Teresa “La conoscenza e la valorizzazione dei nostri beni sono la chiave per

un rinnovato senso di appartenenza”.

Cordiali saluti

Manfredonia, 21.04.2026 Presidente Centro Cultura del Mare A.P.S. ETS

Giovanni Sim