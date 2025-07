La forza di una donna, spoiler 10 luglio 2025: Enver si scusa con Bahar, Arif minaccia Bersan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 10 luglio 2025, nel penultimo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver scoperto la verità su Sarp Bahar proverà un forte risentimento nei suoi confronti. Intanto, ripensando ai nipoti Enver si lascerà travolgere dalla nostalgia e proverà a riavvicinarsi a loro.

Spoiler La forza di una donna 10 luglio 2025: Bahar furiosa con Enver, Jale la incoraggia

Nella puntata di oggi Enver porgerà le sue scuse a Bahar per essersi allontanato da loro, lei sarà molto arrabbiata con lui. All’uomo rinfaccerà i momenti in cui, invece di sostenerla, l’ha allontanata per assecondare la figlia Sirin.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Jale inviterà Bahar a non arrendersi e a combattere la malattia. Le consiglierà di iniziare le cure, lei però non avrà intenzione di affrontare la questione. Nel frattempo Arif minaccerà Bersan e le chiederà di stare alla larga da Bahar e dai suoi figli.