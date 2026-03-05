La forza di una donna si allunga su Canale 5: la bella sorpresa per i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belle novità per i fans de La forza di una donna, tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Le vicende con protagonista Bahar registrano in media oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Un grande successo che ha portato Mediaset a fare una bella sorpresa per tutti i fans. In particolare, La forza di una donna subirà un cambio di programmazione, andando in onda anche di domenica pomeriggio. La serie tv turca verrà trasmessa da domenica 29 marzo a partire dalle ore 14:00 fino alle 15:30, prendendo il posto lasciato vacante dal pomeridiano di Amici che sbarcherà in prima serata dal 28 marzo con la conduzione di Maria De Filippi. Una bella novità per i fans delle vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi che potranno assistere a puntate extra large.

La forza di una donna sbarcherà alla domenica pomeriggio a partire dal 29 marzo. Le anticipazioni della serie tv ambientata in Turchia raccontano che grande attenzione sarà focalizzata su Ceyda. In particolare, la cantante perderà il lavoro come assistente di Raif dopo che verrà sorpresa a rubare i gioielli di Fazilet. La scrittrice chiederà alla donna di lasciare il posto di lavoro e di allontanarsi per sempre da suo figlio, per il quale ha iniziato a provare dei sentimenti. Raif, nel frattempo, scoprirà che dietro al licenziamento di Ceyda c’è la mano della madre e per questo deciderà di affrontarla. L’uomo informerà Fazilet di aver dato lui i gioielli a Ceyda per ripagare un vecchio debito contratto con Cem.