Il Paradiso delle signore quando chiude su Rai 1? Svelata la data

Il Paradiso delle signore è tra le soap opera che ogni giorno appassiono quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Un grande successo per cui i piani alti di Viale Mazzini hanno deciso di attuare un importante cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici tutti i fans. Scendendo nei dettagli, la soap opera ambientata in un grande magazzino di Milano non terminerà la sua messa in onda ad inizio maggio come spesso accadeva ma bensì prolungherà di qualche settimana. Secondo le indiscrezioni circolate in rete, l’ultimo appuntamento con Il Paradiso delle signore andrà in onda il 22 maggio a partire dalle ore 16:00 sui teleschermi di Rai 1.

Il Paradiso delle signore chiude i battenti il prossimo 22 maggio

La soap opera chiuderà i battenti il prossimo 22 maggio con il finale della decima stagione. Una novità che è stata accolta nei migliori dei modi da parte del popolo in rete. Molti i commenti apparsi sui social in merito al prolungamento de Il Paradiso delle signore come questi: “Speriamo per sempre”, “ma che bella novità” mentre un altro ha scritto “non vedo l’ora di sapere come finirà tra Marcello, Rosa e Tancredi. Chissà se la giornalista darà una seconda chance al socio di Roberto”