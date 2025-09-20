La forza di una donna ridotta a 20 minuti: il cambio di programmazione fa infuriare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano per tutta la stagione. La serie tv turca ha registrato ascolti incredibili sui teleschermi di Canale 5 collezionando oltre 2 milioni di telespettatori a puntata. Nonostante il grandissimo successo, Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione che sta facendo molto infuriare il pubblico italiano. In particolare dal prossimo 29 settembre, La forza di una donna andrà in onda solo di 20 minuti sui teleschermi di Canale 5 per permettere la messa in onda del daytime di Amici di Maria De Filippi. Il talent andrà in onda dalle 16:10 fino alle 16:40 quando passerà la linea alla dizi turca fino alle 17:00, cedendo il posto a Dentro la notizia, il programma d’informazione condotto da Gianluigi Nuzzi.

La forza di una donna subisce una nuova riduzione di durata

La serie tv andrà in onda solo di 20 minuti a partire dal 29 settembre quando tornerà in onda il daytime di Amici di Maria De Filippi. La forza di una donna sarà costretta ad una nuova riduzione di durata che siamo sicuro non sarà presa bene dal pubblico italiano. Le anticipazioni della serie turca raccontano che Bahar Cesmeli entrerà in sala operatoria per sottoporsi ad un intervento di trapianto di midollo osseo. Ma prima, la donna avrà un confronto con Sirin la sua donatrice dove rimarrà molto scossa da alcune sue rivelazioni. Intanto Hatice si chiederà da dove vengono i vestiti costosi e tutti quei soldi che ha trovato Enver in casa. La donna chiederà spiegazioni alla figlia che le confesserà di avere un fidanzato molto ricco.