Dentro La Notizia, Canale 5 rivoluziona il pomeriggio: data di inizio

Dentro la Notizia è la nuova scommessa di Canale 5 per il pomeriggio televisivo. Il programma, affidato alla conduzione di Gianluigi Nuzzi, segna una netta inversione di rotta rispetto al passato recente: stop al gossip e ai contenuti di intrattenimento leggero, spazio invece a un racconto giornalistico puntuale e incisivo. L’obiettivo è proporre ai telespettatori un’informazione più credibile, capace di scavare nei fatti quotidiani e di restituire un quadro chiaro e approfondito della realtà italiana. Mediaset punta così a ridefinire radicalmente la fascia pomeridiana, affidandosi a un volto televisivo autorevole come Nuzzi, già noto per il suo stile investigativo. Con garbo, discrezione e professionalità, Nuzzi ci proporrà ogni pomeriggio temi di cronaca, attualità e politica; lo stesso conduttore ha parlato di un mosaico di notizie da comporre giorno dopo giorno, con l’aiuto di esperti e specialisti pronti ad arricchire il dibattito.

Dentro la Notizia: pomeriggio all’insegna dell’attualità

Il debutto di Dentro la Notizia, previsto il 1° settembre 2025 alle 17:00, rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma: si abbandonano i toni leggeri del passato per adottare un taglio più serio e analitico. A guidare il nuovo contenitore sarà Gianluigi Nuzzi, volto noto dell’inchiesta televisiva, con l’obiettivo di costruire un “mosaico di verità” attingendo a cronaca, attualità e politica. Mediaset, dopo 17 anni di Pomeriggio Cinque, sceglie di chiudere definitivamente il marchio storico. Al suo posto, un programma che promette rigore e profondità. Saranno dibattuti casi di cronaca nere accanto a storie più “positive”. Dentro la Notizia punta a offrire, infatti, un’informazione strutturata che va oltre il “pettegolezzo”, con ampio spazio per storie che raccontano la realtà del Paese a 360 gradi. Nuzzi, già conosciuto per la sua autorevolezza nei programmi di inchiesta come Quarto Grado, darà il proprio timbro alla trasmissione, con uno sguardo attento alle verità nascoste dietro le notizie quotidiane. Non ci saranno solamente contenuti nel nuovo programma di Canale 5: lo studio adibito per il nuovo show è pensato per essere moderno e dinamico, capace di valorizzare grafiche e raccontare in modo immediato e coinvolgente i fatti del giorno. Con la fine delle vacanze estive, il primo canale Mediaset inaugura una nuova stagione: Dentro la Notizia si colloca in una fascia strategica, nel tentativo di intercettare un pubblico più attento all’informazione, contrastando il programma concorrente di Rai1, La Vita in Diretta. Il volto di Nuzzi, poi, è la figura ideale per questa svolta. Il suo compito sarà non solo di informare, ma anche coinvolgere il pubblico con storie vere e dettagliate, vista la sua esperienza nel mondo della cronaca, soprattutto nera. Basta con gossip, influencer, racconti trash, amori e vacanze dei vip: finalmente i fatti tornano a occupare il centro della scena mel pomeriggio italiano. Tuttavia, in tanti si chiedono se l’arrivo alla guida di Dentro la Notizia comporterà l’addio di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado, il programma di punta del venerdì sera di Rete 4. La risposta è no: il giornalista manterrà entrambi gli impegni, continuando a condurre anche il talk d’inchiesta che lo ha reso celebre. Mediaset, infatti, punta sulla sua doppia presenza per rafforzare: sia per l’informazione diurna, sia per quella in prima serata, confermando la fiducia in un volto che rappresenta serietà e credibilità nel panorama televisivo italiano.