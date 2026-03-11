La forza di una donna in versione ridotta: il cambio di programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continua ad intrattenere milioni di telespettatori in Italia grazie ai suoi molteplici colpi di scena. La storia di Bahar, Nisan e Doruk ha davvero conquistato tutti, confermandosi un nuovo grande successo turco delle reti Mediaset. Proprio la dizi turca subirà un piccolo cambio di programmazione per quanto concerne l’appuntamento in programma sabato 14 marzo sui teleschermi di Canale 5. Stando a quanto riportato da Blasting News, la puntata de La forza di una donna andrà in onda in versione ridotta per fare spazio a Forbidden fruit, altra serie tv di successo di Canale 5. La storia di Bahar andrà in onda dalle ore 15:30 fino alle 16:30 quando prenderà la linea Silvia Toffanin con un nuovo appuntamento di Verissimo.

La forza di una donna ridotta di 15 minuti sabato 14 marzo

L’appuntamento de La forza di una donna in onda il 14 marzo subirà una riduzione di 15 minuti per fare spazio a Forbidden Fruit. La serie tv turca si appresta a chiudere i battenti sui teleschermi di Canale 5. Le ultime puntate della storia con protagonista Bahar Cesmeli termineranno a fine aprile salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto. Le anticipazioni rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Kismet, la quale dimostrerà di conoscere Cem. Il pubblico scoprirà che i due erano stati sposati in passato se una grande tragedia non li avesse divisi per sempre.