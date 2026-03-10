Forbidden Fruit in onda 7 giorni su 7: ecco da quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belle notizie per i fans di Forbidden Fruit, la serie tv turca che sta appassionando milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Le vicende ambientate ad Istanbul collezionano oltre 2 milioni di utenti, tanto da essere un nuovo successo delle reti Mediaset. Proprio per questo, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di effettuare una piccola variazione di palinsesto che farà felici i fans. In particolare, Forbidden Fruit andrà in onda 7 giorni su 7 da fine marzo. Le vicende con protagonista Yildiz Yilmaz sbarcheranno di domenica pomeriggio a partire dal 22 marzo. Lo sceneggiato prenderà il posto del pomeridiano di Amici, che traslocherà in prima serata con la conduzione di Maria De Filippi.

Forbidden Fruit sbarca alla domenica pomeriggio e in prima serata di giovedì

Ma l’arrivo di Forbidden Fruit alla domenica pomeriggio non sarà l’unica novità che siamo sicuri farà felici tutti i telespettatori. Secondo quanto riportato dalla guida tv di Mediaset, la serie tv sbarcherà anche di giovedì in prima serata. Le vicende con Ender e Yildiz andranno in onda il prossimo 12 marzo con una puntata serale ricca di colpi di scena. Le anticipazioni della dizi turca raccontano che grande protagonista sarà la sorella di Zeynep, la quale riuscirà a riabbracciare il figlio Halitcan dopo essere stato scambiato alla nascita con un altro dalla perfida Sahika.