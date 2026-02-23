La forza di una donna debutta anche di domenica su Canale 5: ecco da quando

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando sempre più telespettatori in Italia. Le vicende con Bahar, Nisan e Doruk vanno in onda da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5 dove ottengono sempre un clamoroso successo di ascolti e di critica. In queste ore, la dizi turca è finita al centro di un cambio di programmazione che siamo sicuri farà molto piacere i fans di Bahar. In particolare, La forza di una donna debutterà anche di domenica pomeriggio a partire dal 22 marzo. Le vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi prenderanno il posto lasciato vacante dal daytime pomeridiano di Amici, che traslocherà in prima serata per sfidare Canzonissima, il nuovo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

La forza di una donna debutta di domenica pomeriggio dal 22 marzo

La serie tv con Bahar Cesmeli debutterà anche di domenica pomeriggio dal 22 marzo. La forza di una donna andrà a sfidare Domenica In, il programma storico di Rai 1 condotto da Mara Venier. Nel frattempo, restano confermati gli appuntamenti nel daytime pomeridiano della serie tv turca dove stanno riscuotendo un grandissimo successo. Le anticipazioni delle prossime puntate raccontano che Sirin Sarikadi svilupperà un’ossessione morbosa nei confronti di Arif. La donna si avvicinerà pericolosamente al barista, tanto che il quartiere inizierà a credere che abbiano una storia d’amore. Voci che arriveranno alle orecchie di Arif, il quale informerà Sirin che tra di loro ci potrà essere soltanto un’amicizia.