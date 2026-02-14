Io sono Farah raddoppia su Canale 5: la grande sorpresa per i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La serie tv con l’attrice turca Demet Ozdemir subirà un importante cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici ai fans. Secondo quanto annunciato dal portale Blasting News, le vicende con la dottoressa iraniana e il criminale Tahir raddoppieranno la propria messa in onda in prima serata per il mese di febbraio. In particolare, Io sono Farah andrà in onda martedì 24 e venerdì 27 febbraio subito dopo l’appuntamento con La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui. Mediaset ha deciso di puntare sulla serie tv turca per sfidare il Festival di Sanremo dopo che inizialmente si era parlato di un ipotetico scontro con La forza di una donna.

Io sono Farah si scontra col Festival di Sanremo

La serie tv con Demet Ozdemir raddoppierà la propria messa in onda a fine febbraio, andando a sfidare il Festival di Sanremo, condotto da Gerry Scotti con la partecipazione straordinaria di Laura Pausini in veste di co-conduttrice. Io sono Farah è pronta a sorprendere il pubblico con nuovi colpi di scena. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Mahmud deciderà di celebrare le nozze tra Behnam e la protagonista. Rahsan chiederà un periodo d’attesa. Mahmud sospetterà che la protagonista e Tahir siano complici. Il criminale, invece, rischierà di essere torturato in una galera in Iran. Mehmet sconvolto e ubriaco si recherà da Bade dove spererà di ricevere notizie di Tahir.