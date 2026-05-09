Mediaset rivoluziona il daytime di Canale 5: le novità per il mese di giugno

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Il periodo estivo vedrà l’arrivo in Italia di nuove dizi turche, pronte a conquistare il pubblico. Mediaset ha deciso di puntare ancora una volta sui prodotti made in Turchia per intrattenere i suoi telespettatori nella calda stagione estiva. In queste ore, i piani alti di Cologno Monzese hanno rivelato il nuovo palinsesto per quanto concerne il daytime pomeridiano in partenza da giugno su Canale 5. Scendendo nei dettagli, alle 14:10 resta confermato l’appuntamento con Forbidden fruit, con la storia di Yildiz e Ender. Dalle 14:45, invece, sbarcherà For my family (Kardeslerim), una nuova serie tv di 4 stagioni con oltre 131 appuntamenti che narra le vicende di quattro fratelli che perdono i loro genitori in modo tragico. A seguire andrà in onda Racconto di una notte, che sbarcherà anche nel daytime pomeridiano a partire dal 17 maggio salvo cambi di programmazione dell’ultimo momento.

For my family è la nuova serie tv del pomeriggio di Canale 5

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 vedrà l’arrivo di una nuova serie tv. Si tratta di For my family, che debutterà nel mese di giugno sui teleschermi italiani. La dizi turca racconta la storia di quattro fratelli che rimarranno orfani dopo la perdita di entrambi i genitori. La vita dei quattro protagonisti cambierà improvvisamente quando verranno iscritti ad un college privato. Un nuovo sceneggiato pronto a conquistare gli italiani come hanno fatto La notte nel cuore, Terra amara, Endless Love e La forza di una donna, che chiuderà i battenti il 22 maggio in prima serata su Canale 5.