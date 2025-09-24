La forza di una donna cambio di programmazione dal 29 settembre: la novità che infuria i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv più seguite del piccolo schermo. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano oltre 2 milioni di telespettatori su Canale 5, riuscendo a battere la forte concorrenza di Rai 1 dove va in onda Il Paradiso delle signore. Nonostante il grande successo, la dizi turca subirà un nuovo importante cambio di programmazione a partire da lunedì 29 settembre. Scendendo nei dettagli, La forza di una donna durerà circa soltanto 20 minuti per permettere la messa in onda del daytime di Amici. Per questo motivo le vicende del talent di Maria De Filippi andranno in onda dalle 16:10 fino alle 16:40 quando prenderà la linea La forza di una donna fino alle 17:00. Orario d’inizio della nuova puntata di Dentro la notizia con Gianluigi Nuzzi.

La forza di una donna anticipazioni nuove puntate

Ma cosa succederà nelle nuove puntate de La forza di una donna che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Hatice deciderà di recarsi nella sfarzosa casa di Suat con l’intento di convincere Sirin a rientrare a casa nonostante Enver sia contrario. La ragazza accetterà di tornare ma appena rientrata inizieranno i litigi coi genitori. Nel frattempo Ceyda si proporrà come tata del figlio di Jale. Ma la dottoressa rifiuterà la proposta, tanto da gettarla nello sconforto più totale. Munir avviserà Sarp che Nezir ha messo sotto sorveglianza l’abitazione in cui vive Bahar coi figli. Infine Hatice e Enver riusciranno a mettere le mani sul telefono di Sirin con l’intenzione di distruggerlo. Un’iniziativa che finirà male visto che verranno scoperti dalla ragazza.