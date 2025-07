La forza di una donna avrà una maxi durata su Canale 5: il cambio di programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente gli Italiani. Proprio ieri 16 luglio, la dizi turca ha registrato un nuovo clamoroso dato d’ascolto con oltre 2 milioni di telespettatori per uno share superiore al 23%. Un grandissimo successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a prendere una decisione in merito al futuro de La forza di una donna. In particolare, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fan. Le vicende di Bahar Cesmeli avranno una maxi durata a partire da oggi 17 luglio sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, gli appuntamenti della dizi turca andranno in onda dalle ore 15:40 fino alle 18:40, quando prenderà la linea Caduta Libera con Gerry Scotti.

La forza di una donna durerà 2 ore a partire dal 17 luglio

La serie tv avrà una durata di 2 ore a partire da oggi 17 luglio sui teleschermi di Canale 5. Ma cosa succederà nelle nuove puntate de La forza di una donna in programma prossimamente in televisione? Le anticipazioni rivelano che Bahar accuserà un nuovo svenimento mentre preparerà la cena davanti a fornelli, rischiando d’incendiare la casa con dentro Nisan e Doruk. La donna a questo punto chiederà ospitalità ad Hatice, che non apparirà così contenta della cosa a differenza di Enver, che cercherà di farla sentire a suo agio. Arif aiuterà Bahar a portare le scatole nella sua nuova destinazione. Una convivenza che si rivelerà più difficile del previsto a causa della cattiveria di Sirin.