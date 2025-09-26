“La Forza dell’integrità”, l’evento il 30 Settembre a Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOGGIA – Martedì 30 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la Sala del Tribunale del Palazzo della Provincia (Foggia, Piazza XX Settembre, 22) si terrà un evento formativo dal titolo “La forza dell’integrità”.

L’evento è organizzato nell’ambito del Protocollo di Intesa siglato il 26 giugno scorso nel Palazzo di Governo di Foggia tra Autorità Nazionale Anticorruzione, Prefettura di Foggia, Anci Puglia e i sei Comuni del territorio che negli ultimi anni sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000.