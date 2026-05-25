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La famiglia Hartono a Bari? Decaro spiega a La Repubblica: “Non fornirono i documenti necessari”

In una intervista rilasciata a La Repubblica, Decaro è tornato a parlare della vicenda dei fratelli Hartono, che prima di acquisire il Como avrebbero tentato di fare lo stesso proprio con il Bari, ma l’attuale presidente della Regione Puglia, all’epoca sindaco di Bari, avrebbe preferito loro la famiglia De Laurentiis.

«Quella degli Hartono è una fake news. Primo, la loro mail arriva fuori tempo massimo. Ma con la commissione la accettiamo lo stesso, anche a rischio di imbatterci in ricorsi. Secondo, nella mail scrivono a chiare lettere che non possono fornire i tre documenti, tra cui il business plan e il piano triennale delle attività, necessari per partecipare al bando, richiesti non da noi ma dalla Federcalcio per l’iscrizione. E chiedono all’amministrazione di avere più tempo. Io a quel punto avrei dovuto sospendere l’assegnazione del titolo, a rischio di far decadere le altre proposte, e dire ai tifosi di aspettare qualche altro giorno, senza alcuna garanzia. Quando mancavano soltanto cinque giorni alla scadenza per l’iscrizione al campionato di serie D. Basta ricordare il clima di quei giorni per capire che sarebbe stata una scelta folle, inspiegabile. Se qualcuno ha ancora dubbi può riguardare gli atti della commissione, che ho reso pubblici in maniera trasparente. Ma poi lo spiegano gli Hartono in una intervista di qualche settimana fa che non avevano intenzione di investire nel calcio, all’inizio cercavano soltanto di acquistare una squadra per girare un documentario».



