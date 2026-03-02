Fede e religione

La Chiesa del Gargano presente ad una udienza con il Santo Padre

Redazione2 Marzo 2026
📍Roma – 2 marzo 2026

Anche la Chiesa del Gargano era presente.

In occasione dei 20 anni della Facoltà Teologica Pugliese, una piccola rappresentanza della nostra comunità ecclesiale, guidata dall’arcivescovo padre Franco Moscone, ha preso parte all’udienza con il Santo Padre, Papa Leone, nella Sala Clementina.
Un momento di comunione, gratitudine e rinnovato impegno per un cammino condiviso.

📸 Alcuni scatti dell’incontro

