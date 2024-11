La Casa di Cura San Michele installa una panchina rossa in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata installata una panchina rossa presso l’ingresso della Casa di Cura San Michele.

Un gesto simbolico da parte della Casa di Cura, dove le donne rappresentano il 60% del personale, per costruire un percorso di sensibilizzazione e per ricordare che il femminicidio e qualsiasi forma di violenza sulle donne, non deve più esistere.