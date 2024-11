La Casa di cura San Michele di Manfredonia è sponsor del Manfredonia Calcio

La Casa di cura San Michele di Manfredonia e sponsor del Manfredonia Calcio, reduce dalla vittoria in campionato per 2 a 0 sull’Ischia. Un’importante partnership per supportare lo sport a Manfredonia da parte di un’importante struttura che promuove e cura la salute ad ogni livello. Un supporto che evidenzia l’attenzione del Gruppo Salatto verso le realtà locali.

La Casa di cura San Michele di Manfredonia dell’importante Gruppo Salatto è specializzata nei seguenti servizi:

La Casa di Cura “San Michele” garantisce il ricovero per persone con almeno 65 anni di età con patologie acute di tipo internistico e per pazienti affetti da patologie croniche in via di regressione ma non del tutto stabilizzate.

La medicina di laboratorio indaga sulle condizioni cliniche del paziente attraverso lo studio di materiale biologico, attraverso l’utilizzo di strumentazioni e ambienti di laboratorio. Si effettuano esami del sangue e delle urine.

La cardiologia si occupa del funzionamento e delle malattie del cuore e della circolazione del sangue. Disponibili esami ECG, Holter, ed ecocardio.

La Casa di Cura “San Michele” è autorizzata all’esercizio ed accreditato dalla Regione Puglia, giusta Determina Dirigenziale n.117 dell’ 11/05/2015.

La pneumologia studia le malattie dell’apparato respiratorio (polmoni e vie aeree). Si effettua esame di Spirometria.

Tecnica diagnostica e terapeutica che permette di esplorare visivamente l’interno di alcuni organi e cavità del corpo. Si effettuano Colonscopie, Gastroscopie e Polipectomie.