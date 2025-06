[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Camera di Commercio di Foggia plaude alla pubblicazione del bando per l’ampliamento e la riqualifica del piazzale di sosta aeromobili dell’aeroporto Gino Lisa.

​La Camera di Commercio di Foggia accoglie con grande soddisfazione la pubblicazione del bando, indetto dalla Regione Puglia, per l’ampliamento e la riqualifica del piazzale di sosta aeromobili dell’aeroporto Gino Lisa. Questo annuncio arriva in un momento particolarmente significativo, poichè avviene a pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo collegamento Foggia-Monaco.

L’intervento, con un investimento di circa 9 milioni di euro, rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale della ​provincia di Foggia e dell’intera regione. L’ampliamento del piazzale aeromobili, con un incremento da 35.000 a 80.000 mq, e la realizzazione di nuove piazzole di sosta per aeromobili di classe “C” e “B”, consentiranno all’aeroporto di Foggia di rispondere in modo più efficace alla crescente domanda di mobilità aerea, sia per i passeggeri che per le merci.

​“Questo potenziamento infrastrutturale è in linea con la nostra visione di sviluppo economico del territorio,​ – sostiene Giuseppe Di Carlo, Presidente dell’Ente camerale foggiano – basata sull’apertura ai mercati internazionali e sulla valorizzazione delle nostre eccellenze. Il nuovo volo Foggia-Monaco e l’ampliamento dell’aeroporto “Gino Lisa” sono due tasselli fondamentali di questa ​visione, che mira a fare di Foggia un hub strategico per il turismo, il commercio e l’industria.​ Ringraziamo la Regione Puglia per aver accolto le nostre sollecitazioni e per aver dato il via a questo importante progetto. Siamo convinti che, grazie a questi investimenti, l’aeroporto di Foggia potrà svolgere un ruolo sempre più centrale nello sviluppo economico e sociale della nostra comunità​”.