La ASL Foggia potenzia l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La ASL Foggia potenzia l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di ManfredoniaùLa ASL Foggia potenzia l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, diretta dal dott. Angelo Specchio. Aumentato il numero dei posti letto, che passa da dieci a quattordici. Sarà così possibile prendere in carico più pazienti nell’arco della settimana. L’incremento rientra nel piano operativo definito per rafforzare le capacità assistenziali, in modo da rispondere alle crescenti esigenze degli utenti con l’obiettivo di migliorare la gestione delle patologie renali acute e croniche e l’assistenza ai pazienti che necessitano di dialisi.

Ulteriore aspetto legato a questo intervento è la possibilità di estendere il servizio di emodialisi anche a pazienti provenienti da altre realtà territoriali e che, per motivi di soggiorno temporaneo, si recano nella provincia di Foggia, in particolare durante la stagione estiva. Sarà così garantita continuità assistenziale anche ai cittadini che non vivono stabilmente in zona, ma che si sottopongono a trattamenti periodici di dialisi.

Con il potenziamento dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi, si intende migliorare la qualità della vita dei pazienti cronici, sia residenti che turisti, affetti da insufficienza renale acuta e cronica una condizione che richiede un monitoraggio continuo e interventi terapeutici specialistici.