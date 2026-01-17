"L'Eterna Domanda" è il titolo del progetto cinematografico ambientato sul Gargano

L'Eterna Domanda è il titolo del nuovo progetto cinematografico ambientato sul Gargano. Si tratta del secondo documentario firmato dal regista ventenne Domenico Rignanese. La vita è un’eterna domanda...

L'Eterna Domanda è il titolo del nuovo progetto cinematografico ambientato sul Gargano. Si tratta del secondo documentario firmato dal regista ventenne Domenico Rignanese.

La vita è un’eterna domanda che accompagna l’essere umano quotidianamente. Da sempre l’uomo prova a dare un significato alla sua esistenza e un senso alla presenza delle sofferenze fisiche e psichiche, cercando una risposta nella filosofia, nella letteratura, nella psicologia o nelle religioni. In questa faticosa, interminabile, ma necessaria ricerca, fatta talvolta di contraddizioni, emerge un elemento che accomuna l’uomo in quanto tale: la ricerca della felicità.

Il documentario si pone l’obiettivo di interrogarsi sul senso della vita, indagando la sofferenza mentale e fisica come elemento ontologicamente costitutivo dell’essere umano. Il racconto si sviluppa attraverso testimonianze profonde e uniche, tra le quali: il testo sul senso della vita scritto da Mariarosa Lauriola, morta suicida a sedici anni e mezzo e divenuto nel tempo una sorta di testamentum, e la testimonianza diretta di una malattia rarissima, raccontata da Marilia La Torre, straordinario esempio di resilienza.

L'ETERNA DOMANDA

Regia e ideazione: Domenico Rignanese

Fotografia e montaggio: Pasquale Salcuni

Soggetto: Anna Maria Cristina Notarangelo, Domenico Rignanese

Produzione: Rhymers’ Club

Supporto tecnico: Antonio Bisceglia, Comtainer

Riprese drone: Giuseppe Castellabate

Musiche originali: Luigi Pio Azzarone, in arte Scar Lewis

Con la partecipazione di

Flavio Leonardo Belvedere, Lucia Pia Caputo, Marilia La Torre, Raffaele Niro, Felice Piemontese, Antonella Carmela Totaro

Con la presenza di

Aura Belvedere, Bruno Guerra

Il documentario, in uscita nel prossimi mesi, è realizzato con il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo

e con il supporto di “Un Girasole per la Vita”.