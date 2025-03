Kim Rossi Stuart in giro con la famiglia, ma c’è un dettaglio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo le fatiche sul set de “Il Gattopardo”, dove interpreta il principe di Salina, Kim Rossi Stuart si concede una giornata di relax a Roma con la moglie Ilaria Spada e i figli Ian e Lea (manca il primogenito Ettore). La famiglia è stata avvistata in zona Flaminio, tra shopping in boutique di lusso e una pausa pranzo in un fast food etnico peruviano.

Shopping e relax in famiglia, ma lui non sorride

L’attore, noto per la sua riservatezza, ha trascorso del tempo in un negozio di un noto stilista, per poi dedicarsi a una passeggiata con la famiglia. La coppia, sempre molto affiatata, ha scelto un locale informale per il pranzo, dimostrando ancora una volta la loro semplicità.

Recentemente, si era diffusa la voce di una possibile quarta gravidanza per Ilaria Spada, ma fonti vicine alla coppia hanno smentito l’indiscrezione. In passato, l’attrice aveva espresso il desiderio di una famiglia numerosa, ma al momento sembra che i tre figli siano sufficienti.

L’attore, nonostante il successo e la fama, è sempre stato un uomo schivo e riservato. Raramente lo si vede sorridere in pubblico, ma le immagini della giornata romana lo ritraggono sereno e rilassato in compagnia della sua famiglia.