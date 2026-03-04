Jonas Pepe e Anita Mazzotta via dall’Italia dopo il Grande Fratello: ecco perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jonas Pepe e Anita Mazzotta sono tra le coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello, che tornerà prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Nel corso delle ultime ore, la coppia è tornata a far parlare di sé per una decisione. In particolare, i Jonita – così si fanno chiamare dai fans – hanno lasciato l’italia. La coppia è partita per un viaggio in America e più precisamente in Texas. Secondo quanto trapelato dai ben informati, alcuni fans avrebbero regalo a Jonas Pepe e Anita Mazzotta un viaggio negli Stati Uniti. Non è la prima volta che la fanbase dei Jonita compie gesti di questo genere. Qualche settimana fa, la coppia ha festeggiato San Valentino a Venezia con un viaggio sempre regalo dai loro ammiratori.

Grande fratello, Jonas Pepe e Anita Mazzotta sono volati in America con un viaggio regalato dai fans

I Jonita hanno lasciato l’Italia per volare in America grazie ad un viaggio donato dai loro fans. Negli ultimi giorni, Anita Mazzotta e Jonas Pepe sono finiti al centro di un commento da parte di Lorenzo Pugnaloni. Il noto esperto di gossip ha usato parole di stima nei confronti della coppia nata al Grande fratello. In una storia pubblicata su Instagram, l’uomo ha scritto le seguenti parole: “sono la coppia più vera a parte l’unica realmente esistente scientificamente definibile tale ma quello che apprezzo di più è il bellissimo rapporto coi fans per niente scontato e la riservatezza ma non per nascondere ma per tutelare.”