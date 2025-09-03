Jolanda Renga e Ambra Angiolini a Venezia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Madre e figlia, complici e unite, hanno conquistato il red carpet a Venezia in occasione del Filming Italy Venice Award. Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini, ha condiviso su Instagram le sue intense emozioni, descrivendo l’esperienza come un “sogno” e un “privilegio”.

Le dolci parole di Jolanda Renga ed Ambra Angiolini

L’emozione è stata così forte che Jolanda ha ammesso di aver avuto paura e di essersi sentita “fuori posto e inadatta”. A darle forza, tuttavia, è stata la presenza della madre: “Camminare accanto alla mia mamma, mano nella mano”.

Il post ha scatenato un commovente scambio di battute tra le due. Alla frase di Jolanda “Tutto è iniziato dall’ultima foto!”, Ambra ha risposto con tenerezza: “Tutto è ‘iniziato’ con te nella mia pancia amore mio”. Una dichiarazione d’amore a cui Jolanda ha replicato: “E continua con noi per mano”, esprimendo tutta la gratitudine e il legame che le unisce.