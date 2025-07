Ambra Angiolini accompagna il figlio all’esame di maturità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ambra Angiolini ha condiviso un momento molto speciale e ricco di emozioni: l’accompagnamento del suo secondogenito, Leonardo, all’esame di maturità. La nota attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto che catturano l’attimo intenso di questa giornata importante, durante la quale ha aspettato con trepidazione il turno di suo figlio, riprendendolo insieme ai suoi amici. Un gesto di grande affetto e orgoglio materno, che riflette l’importanza di questo traguardo nella vita di Leonardo.

Il post su Instagram di Ambra Angiolini

Nel post, Ambra ha scritto: “Matura e maturo”, sottolineando quanto sia cresciuto il suo ragazzo, ormai pronto a diventare adulto. La showgirl ha anche ringraziato Stefy, una collega, per averle stretto la mano durante l’esame, ammettendo di aver cercato di non essere troppo rumorosa per non disturbare. La sua emozione è palpabile, e tra i commenti spicca quello di Jolanda, la primogenita, che ha espresso il suo affetto per Leonardo, definendolo “il più bravo, il più bello, il più tutto”.

Un momento di grande intimità familiare, immortalato in immagini che resteranno nel ricordo di questa famiglia, simbolo di affetto e sostegno reciproco nel cammino verso il futuro.