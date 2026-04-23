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Job Day Manfredonia: imprese, candidati e futuro si incontrano in città

Venticinque imprese, oltre duecento candidati, più di quattrocento colloqui e altrettanti studenti: questi i numeri di una giornata che ha rilanciato Manfredonia come polo di attrazione per lavoro e formazione.

Si è concluso con risultati concreti il primo Job Day di Manfredonia, l’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro organizzato dal Comune di Manfredonia, con il coordinamento dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e il supporto tecnico e operativo di ARPAL Puglia, l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia.

La giornata ha visto alternarsi tre anime complementari: lo spazio recruiting, con i colloqui tra candidati e aziende; l’area orientamento formativo, dedicata agli studenti delle scuole superiori; e il focus tematico sull’Intelligenza Artificiale e le professioni del futuro, curato in collaborazione con gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Provincia di Foggia.

Ai momenti di confronto e approfondimento hanno preso parte il Direttore di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, la Direttrice del Dipartimento Lavoro, Formazione e Istruzione della Regione Puglia, Silvia Pellegrini, e il Presidente della Camera di Commercio della provincia di Foggia, Pino Di Carlo, a conferma del forte coinvolgimento istituzionale e della sinergia tra enti nel costruire politiche attive del lavoro sempre più efficaci.

Particolarmente significativa la risposta del mondo studentesco: oltre 400 giovani hanno visitato lo spazio recruiting, toccando con mano le opportunità offerte dal mercato del lavoro locale e le traiettorie formative più innovative. La connessione tra orientamento, formazione tecnica avanzata e incontro diretto con le imprese ha rappresentato il valore aggiunto dell’intera iniziativa.

Il Comune di Manfredonia e ARPAL Puglia confermano l’intenzione di consolidare la collaborazione e rendere il Job Day un appuntamento periodico sul territorio. L’obiettivo è costruire un ecosistema stabile di connessione tra imprese, lavoratori e sistema formativo, con Manfredonia come hub di riferimento per la Capitanata.

Assessore Matteo Gentile