L’isola dei famosi: ecco la lista ufficiale dei 19 naufraghi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I preparativi per il debutto della nuova edizione de L’isola dei famosi sono oramai al termine. Tutto è pronto per la messa in onda prevista il 7 maggio 2025, subito dopo il termine di The Couple. Alla conduzione del reality troveremo Veronica Gentili, mentre Simona Ventura la vedremo nelle inediti vesti di opinionista. A dare manforte ai presenti in studio, Pierpaolo Pretelli, nel ruolo di inviato. Se nella precedente news abbiamo parlato di 12 naufraghi (precisando tuttavia che i nomi sarebbero potuti aumentare) ecco che finalmente abbiamo la conferma: i partecipanti a L’isola dei famosi 2025 sarano 19. In questo articolo vi forniremo tutti i nominativi dei concorrenti, non mancando di dare qualche info su ognuno di loro. Andiamo a vedere dunque chi farà parte del gioco in Honduras!

L’isola dei famosi 2025: i 19 naufraghi facenti parte del cast

Hit, ex redattore di TVBLOG, ha rilasciato una newsletter con alcune succose informazioni sui naufraghi de L’isola dei famosi 2025. Hit ha specificato che i concorrenti saranno divisi in giovani e over 40. L’esperto di spettacolo ha inoltre rilasciato i nomi dei partecipanti: “Il cast sarà diviso da due squadre. Quella dei giovani e quella degli over 40. Partiamo dalla squadra dei giovani con i già usciti nomi di Angelo Famao, Teresanna Pugliese, Camila Giorgi. Nunzio Stancampiano, Chiara Balestrieri, Carly Tommasini a cui si aggiungono il modello Leonardo Brum, l’attrice e modella Ibiza Altea, lo Spadino di Italia shore Samuele Bragelli ed il figlio di Rocco Siffredi Lorenzo Tano. Per quel che riguarda gli over 40 ci saranno i già noti Omar Fantini, Cristina Plevani, Mirko Frezza, Paolo Vallesi, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti e Antonella Mosetti, a cui siamo in grado di aggiungere il giornalista Mario Adinolfi e l’attrice e showgirl Alessia Fabiani. A questi se ne aggiungerà uno in via di definizione”. Come informa Gay.it, questa edizione de L’isola dei famosi si preannuncia rivoluzionaria, poiché terminerà in estate inoltrata: il 16 luglio 2025. Un’edizione senza precedenti se teniamo conto che le ultime due si erano concluse a fine giugno, precisamente il 19 e il 27. Possiamo duque aspettarci una “convivenza” su Canale 5 tra due isolette targate Mediaset: L’isola (appunto) e Temptation Island, che solitamente inizia a fine giugno per poi durare un mese circa. Un’estate davvero di fuoco tra le gare di sopravvivenza con protagonisti i naufraghi e gli intrighi e tradimenti tra single e fidanzati. Insomma, il divertimento è assicurato! Tornando a L’isola dei famosi, ecco duque la lista ufficiale dell’edizione 2025:

Angelo Famao

Antonella Mosetti

Chiara Balistreri

Cristina Plevani

Teresanna Pugliese

Patrizia Rossetti

Paolo Vallesi

Nunzio Stancampiano

Omar Fantini

Loredana Cannata

Mirko Frezza

Camila Giorgi

Carly Tommasini

Leonardo Brum

Ibiza Altea

Samuele Bragelli

Lorenzo Tano

Mario Adinolfi

Alessia Fabiani

Analizziamo ora qualche nome. Angelo Famao è un giovane cantante neomelodico molto seguito soprattutto online per i suoi brani romantici. Ritroviamo poi Antonella Mosetti, ex volto simbolo di Non è la Rai e habitué del mondo dei reality. Cristina Plevani, prima storica vincitrice del Grande Fratello, torna sotto i riflettori con l’esperienza che solo una pioniera dei reality può vantare. A darle compagnia c’è anche Teresanna Pugliese, ex protagonista di Uomini e Donne, conosciuta per il suo carattere deciso e il forte legame con il pubblico. Tra i nomi noti spicca anche Patrizia Rossetti, conduttrice storica dalla lunga carriera, pronta a mettersi alla prova lontano dagli studi televisivi. Il cantautore Paolo Vallesi, celebre per hit come “La forza della vita”, aggiunge un tocco musicale e nostalgico al gruppo. Nunzio Stancampiano, ballerino emerso da Amici, porta energia e determinazione, mentre Omar Fantini, comico bergamasco dal sarcasmo pungente, promette momenti di leggerezza. Loredana Cannata, attrice impegnata anche nel sociale, darà un volto più profondo al cast insieme a Mirko Frezza, famoso attore romano. Da un altro mondo arriva Camila Giorgi, ex tennista azzurra recentemente ritiratasi, che affronta per la prima volta un reality. Ci sono poi Carly Tommasini, modella e attivista trans che porta con sé un importante messaggio di inclusività; Leonardo Brum, affascinante modello internazionale; e Ibiza Altea, attrice e influencer dal piglio vivace. Non mancano le sorprese con Samuele Bragelli, conosciuto come “Spadino” da Italia Shore, e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, pronto a far parlare di sé. Infine, figurano il noto giornalista Mario Adinolfi, Chiara Balestrieri (caso di cronaca) e Alessia Fabiani, showgirl anni ’90, che torna alla ribalta in questa nuova avventura televisiva.