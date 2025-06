Jessica Morlacchi ancora amica di Helena Prestes: “Sento solo lei e Mariavittoria dopo il Grande Fratello”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Jessica Morlacchi sono state le assolute protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana e la cantante romana hanno spento insieme le luci della casa dopo un percorso ricco di alti e bassi. Come non ricordare l’episodio del lancio del bollitore che costò dei severi provvedimenti per entrambe le donne all’interno del reality show. Oggi, la compagna di Javier Martinez e Jessica Morlacchi sono ancora molto amiche dopo l’esperienza che hanno vissuto nel programma condotto da Alfonso Signorini. Proprio l’artista ha rilasciato un’intervista a TvBlog dov’è tornata a parlare dell’esperienza trascorsa nel reality show. La donna ha dichiarato: “Io ero convintissima che vincesse Helena Prestes, ma lo era anche tutta la Casa. Sia io che lei siamo state molto apprezzate dal pubblico. Ancora oggi penso che il pubblico mi abbia voluto molto bene..”

Jessica Morlacchi rivela di sentire solo Helena Prestes dopo il Grande Fratello

Sempre a TvBlog, Jessica Morlacchi ha fatto i nomi delle persone con la quale è rimasta in contatto dopo il Grande Fratello. La cantante di Roma ha fatto il nome di due altre protagoniste del reality show, dichiarando in questo modo: “Quando sei dentro pensi che i rapporti dureranno per tutta la vita, ma non è così. Fuori le cose cambiano e sono molto diverse. Poi io non rincorro proprio nessuno. Chi continuo a sentire? Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti.” L’ex opinionista di Oggi è un altro giorno e la modella brasiliana hanno dimostrato al pubblico di come trasformare un momento difficile in qualcosa di positivo. A questo punto, non resta che attendere la reunion delle due donne e chissà forse in Sardegna come si erano promesse al Grande Fratello.