Jessica Morlacchi, parole di stima per Helena Prestes: “Abbiamo dato un messaggio bello”

Jessica Morlacchi ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello. Proprio la cantante ha rilasciato un’intervista al portale TvBlog, dove ha raccontato alcuni dettagli della sua esperienza all’interno del reality show targato Mediaset. La donna è tornata a parlare del rapporto ritrovato con Helena Prestes dopo il tanto discusso lancio del bollitore. Jessica Morlacchi ha dichiarato: “Nell’ultimo mese, io e lei abbiamo legato moltissimo. Helena Prestes ha un cuore molto grande, le discussioni sono normalissime per via della tensione che provoca stare chiusi in una Casa. Abbiamo discusso e poi abbiamo fatto pace. Spegnere le luci con lei è stato importante, ed è stato anche un messaggio molto bello“. La donna ha aggiunto: “Questa è una bella immagine di due donne che, nella Casa ne hanno combinate di tutti i colori, ma che alla fine hanno concluso il tutto con un grande abbraccio, emozionate e commosse.”

Jessica Morlacchi rivela che Helena Prestes doveva vincere il Grande Fratello

Intervistata da TvBlog, Jessica Morlacchi è tornata a parlare della sua esperienza all’interno del Grande Fratello. Alla domanda, su chi dovesse vincere il reality show condotto da Alfonso Signorini, l’artista ha dimostrato di non avere dubbi: “Assolutamente Helena Prestes, per tutto il percorso che ha fatto. Io ero convintissima che vincesse lei, ma lo era anche tutta la Casa.” L’artista romana ha aggiunto di credere che il pubblico le ha voluto molto bene come la produzione del reality show che l’ha molto coccolata, permettendole di cantare in più di un occasione. Infine la donna ha parlato del suo ritorno sulla scena musicale col singolo Ambaradam, che rappresenta a pieno la sua personalità ribelle e decisa.