Una sorpresa per quanto riguarda l’amatissima Jennifer Lopez. Giuseppe Giofrè, il talentuoso ballerino calabrese, sta tornando alla ribalta grazie a un video virale in cui danza insieme a Jennifer Lopez durante il Saadiyat Nights di Abu Dhabi. Dopo il suo debutto ad “Amici” nel 2012 e il successo con Taylor Swift, Giofrè ha conquistato il cuore del pubblico, diventando un fenomeno sui social media. I commenti su TikTok lo definiscono un “patrimonio UNESCO” e un “orgoglio italiano”, testimonianza della sua crescente popolarità.

Chi è Giuseppe Gioffrè, il ballerino che ha conquistato Jennifer Lopez

Nato a Gioia Tauro nel 1993, Giofrè ha iniziato a ballare da bambino, ma la sua carriera ha preso il volo dopo aver vinto “Amici“. Questo traguardo gli ha permesso di trasferirsi a Los Angeles per studiare alla Millennium Dance Complex, dove ha affinato le sue abilità. La sua collaborazione con J.Lo è iniziata nel 2014, quando la popstar lo scelse per una residency a Las Vegas. Giofrè descrive Lopez come una persona che ama divertirsi e ballare, e ricorda con affetto le feste che organizza, dove i ballerini sono sempre benvenuti.

Il trentaduenne ha anche condiviso aneddoti sulle sue esperienze con J.Lo, sottolineando la sua personalità rigida sul lavoro e il suo lato più dolce nella vita privata. Durante il tour per il 50° compleanno di Jennifer, Giofrè ha avuto l’onore di essere presentato a Ben Affleck come “il suo migliore ballerino”. Con il suo talento e la sua passione, Giuseppe Giofrè continua a brillare nel mondo della danza, lasciando un’impronta indelebile nel panorama dello spettacolo.