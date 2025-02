Amici, abbiamo una data di inizio del Serale?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella ventesima puntata del pomeridiano di Amici 24, la tensione è stata alle stelle per gli allievi in gara. Con il Serale ormai vicinissimo, ogni performance può fare la differenza nella corsa alla maglia d’oro, pass per l’attesissima fase finale. Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile data d’inizio del Serale del talent show condotto da Maria De Filippi, presentatrice televisiva che tra Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, si conferma anche quest’anno regina assoluta di Canale 5!

Amici: chi ha conquistato la maglia d’oro?

Sono già otto gli allievi che hanno staccato il biglietto per il Serale di Amici 24: Jacopo Sol, Asia, Francesco Fasano, Chiara Bacci, Alessia Pecchia, Antonia Nocca, Francesca Bosco e Nicolò Filippucci. Grazie al loro talento e alla determinazione mostrata durante le prove, sono riusciti a convincere i professori e a superare le selezioni necessarie per accedere alla fase finale del programma.

Maria De Filippi, conduttrice di Amici

Non tutti ce l’hanno fatta

Non tutti gli allievi sono riusciti a conquistare un posto al Serale. Mollenbeck e Antonio Affortunato, messi alla prova dagli esami di sbarramento, non ce l’hanno fatta e sono stati eliminati. Per loro, l’esperienza ad Amici 24 si è conclusa prima del previsto, interrompendo il sogno di esibirsi nella fase finale del talent show.

Quando inizia il Serale?

Lorella Cuccarini ha lasciato trapelare un possibile indizio sulla data di inizio del Serale. Poco prima della puntata del 23 febbraio 2025, la professoressa di canto ha condiviso su Instagram una storia con un messaggio enigmatico: “-3 alla fine del pomeridiano”. Secondo quanto si legge su alcuni blog, come Anticipazionitv.it, il Serale potrebbe partire il 15 marzo o, se ci sarà una pausa tra le due fasi, il 22 marzo.

Il Serale di Amici: un evento molto atteso

Il Serale di Amici è sempre uno degli appuntamenti più attesi della televisione italiana e l’edizione 2025 si prospetta altrettanto entusiasmante. I fan non vedono l’ora di scoprire chi riuscirà a conquistare le ultime maglie d’oro e chi, invece, dovrà lasciare la scuola a un passo dal traguardo. Con l’avvicinarsi delle ultime puntate del pomeridiano, si conclude un capitolo importante e inizia la sfida più emozionante. Il Serale del talent show di Canale 5 promette colpi di scena e grandi performance. Restate sintonizzati per scoprire chi riuscirà a raggiungere la fase finale e continuare il sogno ad Amici!