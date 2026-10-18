Javier Martinez intriga i suoi fans: “La curiosità è alle stelle”

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Javier Martinez continua a far parlare di sé nonostante sia passato diverso tempo dalla sua esperienza all’interno del Grande fratello. L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha suscitato la curiosità dei suoi fans in questi ultimi giorni. In particolare, il 31enne ha pubblicato una storia su Instagram riguardante un progetto. Il compagno di Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole: “Messaggio da Blindgate. Il gate sta per aprire”, facendo riferimento ad un misterioso conto alla rovescia. A distanza di alcune ore, ecco che Javier Martinez ha postato un’altra storia riguardante il nuovo progetto in cui una voce dichiara: “otto persone stanno per partire. Nessuno conosce la destinazione. Il primo gate sta per aprirsi.”

Javier Martinez e quel progetto che sta incuriosendo i fans

Il compagno di Helena Prestes sta incuriosendo i suoi fans. Javier Martinez sarà una delle otto persone di Blindgate, un progetto che verrà svelato nei prossimi giorni sui social. In rete, il suo fandom è apparso particolarmente curioso di sapere a cosa prenderà parte l’ex pallavolista argentino della Terni volley academy. Alcuni hanno ipotizzato ad un nuovo game show mentre altri a qualche attività legata ai viaggi. Per questo motivo, la curiosità è davvero alle stelle. Nel frattempo, l’uomo ha fatto parlare in queste ultime settimane per la sua decisione di entrare nella stessa agenzia della fidanzata e di Zeudi Di Palma, con la quale aveva fatto il Grande fratello.